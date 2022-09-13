Раде предлагают освободить от уплаты судебного сбора Пенсионный фонд и Фонд социального страхования — Finance.ua

Раде предлагают освободить от уплаты судебного сбора Пенсионный фонд и Фонд социального страхования
Группа народных депутатов из оппозиционных фракций и групп зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 8017. Им предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты Украины, чтобы усовершенствовать общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и в связи с временной утратой трудоспособности.
В частности, нардепы хотят освободить от уплаты судебного сбора Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
Что же предлагают? Законопроект предлагает дополнить статью 5 закона о судебном сборе новым пунктом и предусмотреть, что от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях освобождаются:
- Пенсионный Фонд Украины и его органы,
- органы Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы,
- Фонда социальной защиты инвалидов и его отделения,
- Фонд социального страхования и рабочие органы его исполнительной дирекции.
Изменениями в Законе «Об исполнительном производстве» предусматривается, что подлежат принудительному исполнению решения судов на основании решений рабочих органов исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.
Кроме того, нардепы предлагают ввести новый подход к оплате листка нетрудоспособности за счет работодателя с 4-го дня. По их словам, это позволит отделить первые 3 дня больничного, которые, как правило, дают возможность устранить симптоматические проявления заболеваний у работника. Это позволит не создавать дополнительную нагрузку на систему социального страхования.
Также в пояснительной записке документа говорится о создании возможности доступа к сервисам Фонда через Единый государственный вебпортал электронных услуг «Дія» или портал Фонда и последующую цифровизацию услуг Фонда.
"Дальнейшее развитие цифровых технологий и необходимость создания электронных сервисов для застрахованных лиц на общегосударственном уровне обуславливает необходимость пересмотра прав и возможностей Фонда для дальнейшего удобного предоставления и обеспечения им гарантий для застрахованных лиц по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с несчастным случаем на производстве и временной утратой трудоспособности, говорится в документе.
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