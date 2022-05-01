Что делать, если работодатель не может оплатить временную нетрудоспособность — Finance.ua
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Что делать, если работодатель не может оплатить временную нетрудоспособность

Сегодня 17:03Личные финансы
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Государственная служба Украины по вопросам труда сообщила, как действовать, если работодатель пока не имеет возможности оплатить временную нетрудоспособность.
Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Если страхователь (работодатель) не имеет возможности проверять данные в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины фактически по независимым от него причинам (отсутствие доступа к интернету в связи с военным положением), соответственно не может выполнить требования о своевременном рассмотрении документов и принятии решения по выплате помощи работнику, поэтому он не несет ответственности за такую задержку до окончания обстоятельств.
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«Вместе с тем после восстановления доступа в кабинет страхователя работодатель обязан выполнить свои обязанности по материальному обеспечению», — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • ранее в Гоструде сообщалось, оплачивается ли работнику больничный во время простоя предприятия во время действия военного положения;
  • с начала военного положения в Украине значительное количество людей потеряли рабочие места, части или полные зарплаты. Актуальным стал вопрос безработицы и социальных гарантий для людей. Кто во время военного положения в Украине может считаться безработным и какие выплаты этим людям предусмотрены — читайте здесь.
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По материалам: Finance.ua
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