Что делать, если работодатель не может оплатить временную нетрудоспособность — Finance.ua

Что делать, если работодатель не может оплатить временную нетрудоспособность

Сегодня 17:03 — Личные финансы

Государственная служба Украины по вопросам труда сообщила, как действовать, если работодатель пока не имеет возможности оплатить временную нетрудоспособность.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Если страхователь (работодатель) не имеет возможности проверять данные в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины фактически по независимым от него причинам (отсутствие доступа к интернету в связи с военным положением), соответственно не может выполнить требования о своевременном рассмотрении документов и принятии решения по выплате помощи работнику, поэтому он не несет ответственности за такую задержку до окончания обстоятельств.

«Вместе с тем после восстановления доступа в кабинет страхователя работодатель обязан выполнить свои обязанности по материальному обеспечению», — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua:

ранее в Гоструде сообщалось, оплачивается ли работнику больничный во время простоя предприятия во время действия военного положения;

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