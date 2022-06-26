Раде нужно принять около сотни законов по евроинтеграции — Finance.ua
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Раде нужно принять около сотни законов по евроинтеграции

Казна и Политика
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Раде нужно принять около сотни законов по евроинтеграции
Раде нужно принять около сотни законов по евроинтеграции
Украина уже работает над разработкой законопроектов, необходимых для дальнейшей евроинтеграции, в ближайшее время Верховная Рада начнет их принимать.
Об этом сказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире информационного марафона ряда телеканалов «UAразом».
Мы получаем целый ряд тех директив Европейского Союза, в соответствии с которыми нам нужно принять законодательные акты. Мы сейчас работаем над этим комплексом законопроектов, думаю, их будет около сотни. Я надеюсь, что Верховная Рада уже в ближайшее время приступит к имплементации этих законодательных актов в правовое поле Украины.
— Руслан Стефанчук, Председатель Верховной Рады

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По его словам, сейчас профильные парламентские комитеты работают с соответствующими министерствами по разработке проектов таких законодательных актов.
Стефанчук подчеркнул, что ВР, несмотря на режим военного положения в стране, практически еженедельно собирается на заседание, принимает законы, поэтому, по его мнению, не должно быть проблем и с принятием евроинтеграционных законопроектов.
В то же время он проинформировал, что ВР нынешнего созыва уже приняла 81 законодательный акт, связанный исключительно с европейской интеграцией, назвав это «абсолютным рекордом».
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Как сообщалось, главы государств и правительств Европейского Союза 23 июня приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
Президент Владимир Зеленский заверил, что, несмотря на развязанную россией войну, Украина продолжит воплощать законодательство, нормы и правила Европейского Союза, а Кабинет Министров разработает соответствующую дорожную карту для выполнения требований вступления в ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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