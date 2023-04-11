Рада запретила салюты, фейерверки и петарды — Finance.ua

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Рада запретила салюты, фейерверки и петарды

Казна и Политика
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Рада запретила салюты, фейерверки и петарды
Рада запретила салюты, фейерверки и петарды
В Украине запретили использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Соответствующий закон 7438 приняла Верховная Рада 11 апреля, сообщают народные депутаты по итогам голосования.
«За» проголосовали 290 народных избранников, сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.
«Но! Запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами», — отметил депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко.
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Согласно пояснительной записке, для предотвращения вреда для людей и животных во время развлечений принятый документ вносит изменения в закон «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» (ст. 24) и закон «О защите животных от жестокого обращения» (ст. 18 и 25).
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«Статьей 24 Закона Украины „Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения“ запрещается использование и продажа фейерверков, в частности салютов и петард, кроме фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ, а также установлено возрастное ограничение по их покупке (16 лет)», — говорится в пояснительной записке.
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Также устанавливается регулирование использования и продажи сценических пиротехнических изделий.
«Звуковые и световые эффекты использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов. Актуальными будут контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство», — отмечают авторы документа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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