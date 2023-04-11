Рада одобрила обязательную реструктуризацию кредитов для переселенцев — Finance.ua

Рада одобрила обязательную реструктуризацию кредитов для переселенцев
В Украине вводят облегченные условия погашения кредитов для ряда внутренних переселенцев (ВПЛ) и жителей территорий, наиболее пострадавших от боевых действий. Речь идет об обязательной реструктуризации долгов.
Соответствующие правительственные законопроекты № 9051 и № 9052 приняты 11 апреля в первом чтении. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, за документы проголосовали 297 и 298 депутатов Верховной Рады соответственно.
Обязательную реструктуризацию предлагается ввести во время действия военного положения и еще 30 дней после него. Также предполагается списание пени и штрафов по потребительским кредитам
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«Это касается людей, имеющих договоры о потребительском кредите с местом постоянного проживания или оставленным местом постоянного проживания которых является территория, на которой ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированная территория», — пояснил Железняк.
Речь идет о следующих категориях заемщиков:
- переселенцы, стоящие на государственном учете как ВПЛ;
- лица, постоянно проживающие на территории, где велись или ведутся активные боевые действия;
- лица, покинувшие территорию, где велись или ведутся активные боевые действия;
- лица, проживающие на временно оккупированной территории;
- лица, покинувшие временно оккупированную территорию.
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