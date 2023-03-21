Рада ввела экзамен для получения украинского гражданства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада ввела экзамен для получения украинского гражданства

Казна и Политика
29
Рада ввела экзамен для получения украинского гражданства
Рада ввела экзамен для получения украинского гражданства
Верховная Рада ввела экзамен для получения украинского гражданства.
За принятие законопроекта № 7606 в целом проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226.
Таким образом гражданство могут получить лица:
  • имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной;
  • принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес;
  • которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии.
Для получения гражданства их обязывают сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.
Лица, получившие вид на временное проживание, и на его основе украинский паспорт также должны сдать экзамены в течение двух лет.

Справка Finance.ua:

  • для украинцев действуют упрощенные правила пересечения границы между странами. В то же время граждане Украины должны соблюдать правила въезда в страны Шенгенской зоны, если находятся в стране, не являющейся членом Шенгена;
  • правительство разрешило пересылку паспортов гражданина Украины в международных регистрируемых почтовых отправлениях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.