Рада ввела экзамен для получения украинского гражданства — Finance.ua

Рада ввела экзамен для получения украинского гражданства Сегодня 16:19 — Казна и Политика

Рада ввела экзамен для получения украинского гражданства

Верховная Рада ввела экзамен для получения украинского гражданства.

За принятие законопроекта № 7606 в целом проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226.

Таким образом гражданство могут получить лица:

имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной;

принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес;

которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии.

Для получения гражданства их обязывают сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

Лица, получившие вид на временное проживание, и на его основе украинский паспорт также должны сдать экзамены в течение двух лет.

Справка Finance.ua:

для украинцев действуют упрощенные правила пересечения границы между странами. В то же время граждане Украины должны соблюдать правила въезда в страны Шенгенской зоны, если находятся в стране, не являющейся членом Шенгена;

правительство разрешило пересылку паспортов гражданина Украины в международных регистрируемых почтовых отправлениях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.