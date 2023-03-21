Рада ввела экзамен для получения украинского гражданства — Finance.ua

Рада ввела экзамен для получения украинского гражданства
Верховная Рада ввела экзамен для получения украинского гражданства.
За принятие законопроекта № 7606 в целом проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226.
Таким образом гражданство могут получить лица:
- имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной;
- принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес;
- которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии.
Для получения гражданства их обязывают сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.
Лица, получившие вид на временное проживание, и на его основе украинский паспорт также должны сдать экзамены в течение двух лет.
Справка Finance.ua:
- для украинцев действуют упрощенные правила пересечения границы между странами. В то же время граждане Украины должны соблюдать правила въезда в страны Шенгенской зоны, если находятся в стране, не являющейся членом Шенгена;
- правительство разрешило пересылку паспортов гражданина Украины в международных регистрируемых почтовых отправлениях.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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