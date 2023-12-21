Рада вопреки предостережениям международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада вопреки предостережениям международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Казна и Политика
0
Рада вопреки предостережениям международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты
Рада вопреки предостережениям международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты
Верховная Рада в четверг проголосовала за назначение четырех членов Счетной палаты, несмотря на призыв послов стран G7 не спешить с этим принятием.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.
В частности, сроком на 6 лет были назначены Елизавета Пушко-Цибуляк, Сергей Ключко, Ольга Пищанская и Кирилл Клименко.
Читайте также
Железняк отметил, что в четверг Рада также рассмотрит назначение Пищанской новой главой Счетной палаты.
Напомним, послы стран «Группы семи» 19 декабря выразили обеспокоенность намерениями ВР назначить членов Счетной палаты до завершения ее реформы.
Послы заявили, что до принятия закона о реформе эти назначения подорвали бы доверие к институции, отвечающей за надзор за международной помощью.
Читайте также
Глава Счетной палаты Андрей Майснер разделил обеспокоенность послов G7, отмечая, что реформирование Счетной палаты «должно быть не в количестве, а в качестве».
Послы стран «Группы семи» по-прежнему призывали Киев обеспечить надлежащую реформу Счетной палаты, чтобы повысить доверие международных партнеров.
Этот орган будет, как ожидается, ключевым в отслеживании международной экономической помощи в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.