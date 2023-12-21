Рада вопреки предостережениям международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты — Finance.ua

Рада вопреки предостережениям международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты Сегодня 18:34 — Казна и Политика

Рада вопреки предостережениям международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Верховная Рада в четверг проголосовала за назначение четырех членов Счетной палаты, несмотря на призыв послов стран G7 не спешить с этим принятием.

Об этом сообщает « Европейская правда » со ссылкой на сообщение Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.

В частности, сроком на 6 лет были назначены Елизавета Пушко-Цибуляк, Сергей Ключко, Ольга Пищанская и Кирилл Клименко.

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Железняк отметил, что в четверг Рада также рассмотрит назначение Пищанской новой главой Счетной палаты.

Напомним, послы стран «Группы семи» 19 декабря выразили обеспокоенность намерениями ВР назначить членов Счетной палаты до завершения ее реформы.

Послы заявили, что до принятия закона о реформе эти назначения подорвали бы доверие к институции, отвечающей за надзор за международной помощью.

Глава Счетной палаты Андрей Майснер разделил обеспокоенность послов G7, отмечая, что реформирование Счетной палаты «должно быть не в количестве, а в качестве».

Послы стран «Группы семи» по-прежнему призывали Киев обеспечить надлежащую реформу Счетной палаты, чтобы повысить доверие международных партнеров.

Этот орган будет, как ожидается, ключевым в отслеживании международной экономической помощи в Украине.

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Українська правда По материалам:

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