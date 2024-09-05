Рада уволила Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции ВОТ — Finance.ua

Рада уволила Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции ВОТ Сегодня 12:30

Рада уволила Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции ВОТ

5 сентября Верховная Рада Украины уволила Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. «За» проголосовали 255 депутатов.

Об этом сообщил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Отставка Верещук выносилась на голосование парламента еще вчера, 4 сентября, однако для увольнения не хватило голосов — решение поддержали 214 депутатов.

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Вчера вечером фракция «Слуга народа» вместе с президентом Владимиром Зеленским провела заседание, на котором обсудили кадровые обновления в правительстве.

После этого руководитель фракции Давид Арахамия сообщил, что Верещук переходит в Офис президента Украины (ОП), где будет работать профильным заместителем руководителя ОП.

Переход на должность замглавы ОПУ подтвердила вчера и сама Ирина Верещук.

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«Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя председателя ОПУ. Служу Украинскому народу!» — написала Верещук.

Верещук была назначена главой Минреинтеграции в ноябре 2021 года. До этого она 5 лет была городским головой города Рава-Русская Львовской области. Еще раньше занимала должность заместителя председателя Жовковской районной госадминистрации по гуманитарным вопросам и внешней политике.

В 2019 году баллотировалась в Верховную Раду по партийному списку «Слуги народа» под 29-м номером. На местных выборах в 2020 году Верещук стала официальной кандидатом на должность мэра Киева от партии.

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