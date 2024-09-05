Рада уволила министра иностранных дел Кулебу — Finance.ua

Рада уволила министра иностранных дел Кулебу Сегодня 12:10

Рада уволила министра иностранных дел Кулебу

Верховная Рада проголосовала за освобождение от должности министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. За соответствующее решение проголосовали 240 нардепов.

Об этом первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

Напомним, Кулеба подал заявление об отставке 4 сентября. Он возглавлял МИД с марта 2020 года.

В среду, 4 сентября, состоялось заседание фракции «Слуга Народа», по результатам которого были наработаны кадровые ротации в правительстве. Впоследствии в Верховную Раду поступили представления о назначении новых министров.

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