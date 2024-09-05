В Раду поступили представления о назначении новых министров: кто получит должности — Finance.ua

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В Раду поступили представления о назначении новых министров: кто получит должности

Казна и Политика
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В Раду поступили представления о назначении новых министров: кто получит должности
В Раду поступили представления о назначении новых министров: кто получит должности
В среду, 4 сентября, состоялось заседание фракции «Слуга Народа», по результатам которого были наработаны кадровые ротации в правительстве. Впоследствии в Верховную Раду поступили представления о назначении новых министров.
Как сообщил глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, в заседании принимал участие президент Владимир Зеленский и были согласованы кадровые ротации в правительстве.
Так, главой МИД вместо Дмитрия Кулебы станет его первый заместитель Андрей Сыбига. Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина возглавит Министерство юстиции.
Главой Минрегиона будет нынешний замглавы Офиса президента Алексей Кулеба.
«Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики», — уточнил Арахамия.
Он добавил, что министром культуры и информационной политики планируется назначить заместителя главы Офиса президента Николая Точицкого, а Минстратегпром возглавит Герман Сметанин, руководитель «Укроборонпрома».
Ирина Верещук, как отметил глава фракции «Слуга Народа», будет работать в Офисе президента профильным заместителем руководителя.
Минэкологии возглавит нынешняя заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, Министерство молодежи и спорта — Матвей Бидный, Министерство ветеранов — Наталия Калмыкова, а Минагрополитики — глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
Кроме того, по словам Арахамии, на заседании обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Сейчас продолжаются обсуждения кандидатов, которые могли бы его возглавить.
Постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что по предложению фракции «Слуга Народа» в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении:
  • министром культуры и стратегических коммуникаций Точицкого Николая Станиславовича;
  • вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министром юстиции Украины Стефанишиной Ольги Витальевны;
  • вице-премьер-министром по восстановлению Украины — министром развития общин и территорий Украины Кулебы Алексея Владимировича;
  • министром аграрной политики и продовольствия Украины Коваля Виталия Станиславовича;
  • министром молодежи и спорта Украины Бидного Матвея Викторовича;
  • министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Гринчук Светланы Васильевны;
  • министром по делам ветеранов Украины Калмыковой Наталии Фернандовны;
  • министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Сметанина Германа Владимировича.

Зеленский объяснил, почему меняют министров

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга Народа», где обсуждали кадровые ротации в правительстве, прокомментировал смену глав министерств, пишет Общественное.
По словам собеседника издания, Зеленский, комментируя отставку Дмитрия Кулебы с должности главы МИД, сказал, что ему «не хватает энергии для продвижения предоставления оружия».
Вместе с тем источник говорит, что президент заявил, что доволен работой экс-вице-ппремьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. По его мнению, новая должность даст ей больше возможностей.
Собеседник добавил, что Зеленский отметил, что экс-министр юстиции Денис Малюська «давно хотел перейти на другую должность». Однако дальнейшее его назначение во время встречи не обсуждали.

Увольнение министров

Напомним, 4 сентября Верховная Рада уволила Ольгу Стефанишину с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министра юстиции Дениса Малюську, Руслана Стрильца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, Александра Камышина с должности министра по вопросам промышленности Украины.
Но за увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины голосов Раде не хватило.
Напомним, что заявления об отставке Малюська, Стрилец, Камышин, Стефанишина, Верещук, а также Коваль написали 3 сентября. Кроме них планировали уволить и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, однако Рада еще не голосовала по этому вопросу.
По материалам:
Діло
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