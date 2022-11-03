Рада уволила Чернышева с должности министра развития общин и территорий — Finance.ua

Рада уволила Чернышева с должности министра развития общин и территорий
Верховная Рада поддержала отставку министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.
За увольнение Чернышева проголосовали 279 нардепов.
Сам Чернышев фактически подтвердил увольнение, написав в Facebook пост об благодарности «всем, кто два с половиной года работал вместе в Минрегионе, всем, с кем совместно добились результатов, за которые не стыдно».
Утром профильный комитет Рады рекомендовал залу поддержать заявление Чернышева об отставке с поста главы Минрегиона.
Также экс-глава Минрегиона на комитете прокомментировал возможное объединение Минрегиона и Мининфраструктуры.
«Такая «реконфигурация» прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств. Но «пока об этом говорить преждевременно», — пересказал слова Чернышева Железняк.
Напомним, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в среду, 2 ноября, подал в отставку.
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