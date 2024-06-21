Отель «Казацкий» на Майдане Незалежности в центре Киева продают за 155 млн грн — Finance.ua
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Отель «Казацкий» на Майдане Незалежности в центре Киева продают за 155 млн грн

Казна и Политика
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Отель «Казацкий» на Майдане Незалежности в центре Киева продают за 155 млн грн
Отель «Казацкий» на Майдане Незалежности в центре Киева продают за 155 млн грн
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизацию отель «Казацкий» на Майдане Незалежности в центре Киева. Стартовая цена актива составит 155,49 млн грн.
Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.
По его словам, стартовую стоимость в 155,49 млн грн определила аукционная комиссия по приватизации отеля «Казацкий».
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Онлайн-аукцион по реализации отеля запланирован на 18 июля. Онлайн-торги пройдут в системе «Прозорро.Продажи».
«Казацкий» является трехзвездочным отелем, расположенным в центре Киева. Восьмиэтажный отель состоит из 126 номеров для посетителей, а также имеет развитую инфраструктуру.
В отеле есть собственный ресторан, кафе, парковка и пять залов для проведения конференций, банкетов и других мероприятий.
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Из некоторых комнат открывается удивительный вид на центральную площадь Киева.
Отель начали строить в 1979 году и завершили в 1983 году. После ввода в эксплуатацию он находился в подчинении Министерства обороны СССР, а затем принадлежал Министерству обороны Украины.
По материалам:
Діло
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