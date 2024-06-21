Отель «Казацкий» на Майдане Незалежности в центре Киева продают за 155 млн грн — Finance.ua

Отель «Казацкий» на Майдане Незалежности в центре Киева продают за 155 млн грн Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Отель «Казацкий» на Майдане Незалежности в центре Киева продают за 155 млн грн

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизацию отель «Казацкий» на Майдане Незалежности в центре Киева. Стартовая цена актива составит 155,49 млн грн.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

По его словам, стартовую стоимость в 155,49 млн грн определила аукционная комиссия по приватизации отеля «Казацкий».

Читайте также Фонд госимущества зафиксировал рекордное количество участников на аукционах по приватизации

Онлайн-аукцион по реализации отеля запланирован на 18 июля. Онлайн-торги пройдут в системе «Прозорро.Продажи».

«Казацкий» является трехзвездочным отелем, расположенным в центре Киева. Восьмиэтажный отель состоит из 126 номеров для посетителей, а также имеет развитую инфраструктуру.

В отеле есть собственный ресторан, кафе, парковка и пять залов для проведения конференций, банкетов и других мероприятий.

Из некоторых комнат открывается удивительный вид на центральную площадь Киева.

Отель начали строить в 1979 году и завершили в 1983 году. После ввода в эксплуатацию он находился в подчинении Министерства обороны СССР, а затем принадлежал Министерству обороны Украины.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.