Очільник Мінрегіону Чернишов подав у відставку — Finance.ua

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Очільник Мінрегіону Чернишов подав у відставку

Казна та Політика
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Очільник Мінрегіону Чернишов подав у відставку
Очільник Мінрегіону Чернишов подав у відставку
Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у середу, 2 листопада, подав у відставку.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.
«У Верховній Раді Україні зареєстрована заява Чернишова О.М. про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України», — написав чиновник.
Олексій Чернишов був міністром розвитку громад та територій України з березня 2020 року і членом Національної ради з питань антикорупційної політики з червня 2020 року.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.
За матеріалами:
Економічна Правда
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