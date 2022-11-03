Очільник Мінрегіону Чернишов подав у відставку — Finance.ua

Очільник Мінрегіону Чернишов подав у відставку Вчора 10:10 — Казна та Політика

Очільник Мінрегіону Чернишов подав у відставку

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у середу, 2 листопада, подав у відставку.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram

«У Верховній Раді Україні зареєстрована заява Чернишова О.М. про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України», — написав чиновник.

Олексій Чернишов був міністром розвитку громад та територій України з березня 2020 року і членом Національної ради з питань антикорупційної політики з червня 2020 року.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.

Економічна Правда За матеріалами:

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