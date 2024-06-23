НБУ обновил оценку стресса в финансовой системе (инфографика) — Finance.ua

НБУ обновил оценку стресса в финансовой системе (инфографика)
Индекс финансового стресса, который измеряет уровень текущих угроз в секторе, в течение первого полугодия 2024 года оставался умеренно высоким. Это указывает на сохранение напряжения в финансовом секторе в целом.
Об этом идет речь в презентации «Отчета о финансовой стабильности» Национального банка Украины.
По данным НБУ, самый большой вклад в индекс сделал субиндекс государственных ценных бумаг: рост доходностей по еврооблигациям частично балансировался удешевлением внутренних заимствований.
В то же время валютный субиндекс растет с весны, учитывая постепенную девальвацию гривны. Однако банковский субиндекс уменьшался из-за снижения межбанковских ставок.
Напомним, по данным Нацбанка, для восстановления мощностей по производству электроэнергии за счет распределенной генерации в Украине требуются миллиарды долларов. В то же время, бизнес должен это сделать.
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