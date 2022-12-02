Рада упростила для иностранцев обмен вида на временное жительство в Украине — Finance.ua

Рада упростила для иностранцев обмен вида на временное жительство в Украине
Верховная Рада приняла закон, которым для иностранцев упрощена процедура обмена видов на временное жительство по истечении срока их действия.
Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию законодательства в сфере миграции (№ 4412) поддержали 289 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, будет упрощена процедура обмена видов на временное жительство в Украине в связи с истечением срока их действия.
Также закон регулирует вопрос продления срока пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства, которые по объективным причинам не смогли своевременно это сделать.
Кроме этого, согласно пояснительной записке, закон позволит согласовать нормы законодательных актов, регулирующих общественные отношения в сфере миграции, между собой и с нормами законодательства, предусматривающими привлечение лиц к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.
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