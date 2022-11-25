Можно ли выехать из Украины по внутреннему паспорту — ответ ГПСУ Сегодня 17:31 — Личные финансы

В первые месяцы войны украинцы могли выехать в соседние страны с теми документами, которые у них были на руках, то есть с «внутренними» паспортами. Такая договоренность была связана с экстренной эвакуацией наших граждан.

С какими документами можно сейчас уехать за границу, рассказал в комментарии TRAVEL РБК-Украина представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Как и раньше, основной документ, с которым граждане Украины имеют право пересекать границу — это паспорт гражданина Украины для выезда за границу, проще — загранпаспорт», — объясняет он.

Для детей, не достигших 16-летнего возраста, выезд за пределы Украины может производиться при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка — в случае отсутствия паспорта.

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«В отдельных случаях взрослые украинцы могут пересечь границу на выезд с внутренним паспортом — только в случае, если они следуют из районов, где ведутся боевые действия и они спасаются от войны и не могут оформить себе загранпаспорта», — отмечает спикер Госпогранслужбы.

В ведомстве обращают внимание граждан: лучше все-таки ехать с загранпаспортом, потому что именно этот документ может понадобиться для пребывания за границей, что обусловлено законодательством стран.

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