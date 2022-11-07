Украинцам разрешили не получать пластиковые водительские права и техпаспорт — Finance.ua

Украинцам разрешили не получать пластиковые водительские права и техпаспорт Сегодня 12:02 — Личные финансы

Украинцам разрешили не получать пластиковые водительские права и техпаспорт, Фото: Мінцифри

В Украине 14 декабря вступят в силу изменения, согласно которым осуществить регистрацию автомобиля или оформить водительское удостоверение можно будет без использования пластиковых бланков.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Кабинет Министров Украины принял изменения в два постановления, регулирующие получение водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств. Согласно изменениям, в ближайшей перспективе больше не будет обязательным получать пластиковые бланки документов о праве управления транспортными средствами и о регистрации транспортных средств», — сказано в сообщении.

То есть, будет выбор между получением услуг:

исключительно онлайн с оформлением только электронного варианта документов, дающих право управлять транспортными средствами;

или с оформлением традиционных пластиковых бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, например, в сервисном центре МВД.

«Кабинет Министров Украины принял финальный подзаконный акт (всего три Постановления и один Закон), направленный на правовое урегулирование процедуры получения электронного водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства», — отметил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

Что изменится?

Электронные варианты документов, т.е. э-удостоверение водителя и э-свидетельство о регистрации транспортных средств могут стать единственными имеющимися у человека документами, дающими право управлять транспортными средствами. Если раньше при регистрации авто или при получении водительского удостоверения обязательным было оформление бланков этих документов, то с середины декабря возможно будет от бланков совсем отказаться.

Читайте также: На что необходимо обратить внимание при оформлении каско

«Удостоверение водителя или свидетельство о регистрации транспортного средства в Электронном кабинете водителя или в приложении „Дія“ не просто становится равнозначным физическим документам, а может полностью их заменять», — уточнил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Диджитализация услуг предполагает, что самостоятельно в несколько кликов можно будет оформлять обмен водительского удостоверения, проводить регистрационные действия с транспортными средствами в тех случаях, где осмотр специалистов экспертной службы МВД не является обязательным. Граждане смогут сэкономить, не платя за бланковую продукцию.

Когда изменения вступают в силу?

Все эти изменения об э-свидетельстве водителя и э-свидетельстве о регистрации транспортных средств вступят в силу 14 декабря 2022 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.