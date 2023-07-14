Рада с четвертой попытки изменил правила работы кредитных союзов — Finance.ua

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Рада с четвертой попытки изменил правила работы кредитных союзов

Кредит&Депозит
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Рада с четвертой попытки изменил правила работы кредитных союзов
Рада с четвертой попытки изменил правила работы кредитных союзов
Верховная Рада приняла закон «О кредитных союзах». Документ расширяет перечень предоставляемых союзами услуг, совершенствует систему управления союзами, устанавливает требования к структуре капитала.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его информации, законопроект № 5125 поддержали 258 депутатов.
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«Разорвали заколдованный круг: первая попытка принять — загорелся пульт для голосования (в марте 2021 года, — ред.), вторая попытка — началась полномасштабная война, третья попытка — объявили воздушную тревогу», — написал он.

Что предусматривает новое законодательство

  • Законом кредитным союзам разрешается предоставлять такие финансовые услуги, как обмен валют и отдельные виды платежных услуг.
  • Документ повышает уровень капитализации и стрессоустойчивости кредитных союзов для укрепления надежности сектора и доверия к нему потребителей.
  • Вводится риск-ориентированный подход к надзору, внедряется система преждевременного предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности кредитного союза.
  • Также кандидатов на должности руководителей кредитного союза должен согласовывать Национальный банк Украины.
  • Кроме того, НБУ предоставляют право требовать замены любого из руководителей, главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера, руководителя подразделения внутреннего аудита, если их профессиональная пригодность и/или деловая репутация не отвечают установленным нацрегулятором требованиям.
Напомним, регулятором деятельности кредитных союзов в Украине является Национальный банк. По данным НБУ, на 31 марта в стране действовало 157 кредитных союзов.
Кредиты могут потребоваться в различных ситуациях, когда человек нуждается в финансовой поддержке для решения финансовых проблем. Из-за полномасштабной войны многие украинцы остались без работы и зарплаты. Именно в эти моменты граждан выручают кредиты.
Мы решили собрать ключевых представителей финансового сообщества Украины и спросить у них — что происходило и происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там господствуют и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Об этом узнайте на Ukrainian Credit Conference (UCC). Регистрация по ссылке ниже:

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По материалам:
Finance.ua
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