Рада с четвертой попытки изменил правила работы кредитных союзов — Finance.ua

Рада с четвертой попытки изменил правила работы кредитных союзов Сегодня 15:38 — Кредит&Депозит

Рада с четвертой попытки изменил правила работы кредитных союзов

Верховная Рада приняла закон «О кредитных союзах». Документ расширяет перечень предоставляемых союзами услуг, совершенствует систему управления союзами, устанавливает требования к структуре капитала.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его информации, законопроект № 5125 поддержали 258 депутатов.

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«Разорвали заколдованный круг: первая попытка принять — загорелся пульт для голосования (в марте 2021 года, — ред.), вторая попытка — началась полномасштабная война, третья попытка — объявили воздушную тревогу», — написал он.

Что предусматривает новое законодательство

Законом кредитным союзам разрешается предоставлять такие финансовые услуги, как обмен валют и отдельные виды платежных услуг.

Документ повышает уровень капитализации и стрессоустойчивости кредитных союзов для укрепления надежности сектора и доверия к нему потребителей.



Вводится риск-ориентированный подход к надзору, внедряется система преждевременного предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности кредитного союза.



Также кандидатов на должности руководителей кредитного союза должен согласовывать Национальный банк Украины.

Кроме того, НБУ предоставляют право требовать замены любого из руководителей, главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера, руководителя подразделения внутреннего аудита, если их профессиональная пригодность и/или деловая репутация не отвечают установленным нацрегулятором требованиям.



Напомним, регулятором деятельности кредитных союзов в Украине является Национальный банк. По данным НБУ, на 31 марта в стране действовало 157 кредитных союзов.

Кредиты могут потребоваться в различных ситуациях, когда человек нуждается в финансовой поддержке для решения финансовых проблем. Из-за полномасштабной войны многие украинцы остались без работы и зарплаты. Именно в эти моменты граждан выручают кредиты.

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