Зеленский подписал законы, которые упростят погашение кредитов пострадавшим от войны украинцам — Finance.ua

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Зеленский подписал законы, которые упростят погашение кредитов пострадавшим от войны украинцам

Кредит&Депозит
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Зеленский подписал законы, которые упростят погашение кредитов пострадавшим от войны украинцам
Зеленский подписал законы, которые упростят погашение кредитов пострадавшим от войны украинцам
Владимир Зеленский, президент Украины, подписал принятые Верховной Радой законы № 9051 и № 9052, которые вводят обязательную реструктуризацию потребительских кредитов для людей с территорий, охваченных войной.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
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Законопроект № 9051 предлагает на период военного положения и в течение 30 дней после него предусмотреть обязательную реструктуризацию потребительских кредитов для граждан, которые состоят на учете как внутренне перемещенные лица, постоянно проживают или уехали с территории, на которой ведутся (велись) боевые действия или которая оккупирована рф, и не имеют просроченной задолженности по состоянию на 24 февраля 2022 года.
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Обычно уплата этих процентов лицами, проживающими или покинувшими особо задетые войной территории, является чрезмерной или невозможной для потребителей, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах, — отмечается в пояснительной записке законопроекта.
Законопроект № 9052 предусматривает внесение изменений в п. 165.1 ст. 165 Налогового кодекса об особенностях начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения.
За эти законопроекты парламент проголосовал 10 июня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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