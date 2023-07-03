Зеленский подписал законы, которые упростят погашение кредитов пострадавшим от войны украинцам — Finance.ua

Зеленский подписал законы, которые упростят погашение кредитов пострадавшим от войны украинцам Сегодня 11:30 — Кредит&Депозит

Зеленский подписал законы, которые упростят погашение кредитов пострадавшим от войны украинцам

Владимир Зеленский, президент Украины, подписал принятые Верховной Радой законы № 9051 и № 9052, которые вводят обязательную реструктуризацию потребительских кредитов для людей с территорий, охваченных войной.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Законопроект № 9051 предлагает на период военного положения и в течение 30 дней после него предусмотреть обязательную реструктуризацию потребительских кредитов для граждан, которые состоят на учете как внутренне перемещенные лица, постоянно проживают или уехали с территории, на которой ведутся (велись) боевые действия или которая оккупирована рф, и не имеют просроченной задолженности по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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Обычно уплата этих процентов лицами, проживающими или покинувшими особо задетые войной территории, является чрезмерной или невозможной для потребителей, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах, — отмечается в пояснительной записке законопроекта.

Законопроект № 9052 предусматривает внесение изменений в п. 165.1 ст. 165 Налогового кодекса об особенностях начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения.

За эти законопроекты парламент проголосовал 10 июня.

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