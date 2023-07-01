Ограничение на выдачу кредитов: кто никогда не сможет брать ссуды — Finance.ua

Ограничение на выдачу кредитов: кто никогда не сможет брать ссуды Сегодня 11:00 — Кредит&Депозит

В Украине хотят ввести ограничения на выдачу кредитов для определенной категории населения, а именно — для граждан с игровой зависимостью.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк на своей странице в Facebook

Законопроект 9422, согласно которому:

максимальный уровень дневной процентной ставки потребительского кредита будет постепенно снижен до 1%. И чтобы особо талантливые юристы не играли в договорах с компонентами при расчете этого 1%, у Национального банка будет возможность устанавливать требования к составляющим расчета дневной процентной ставки;

выдача кредитов людям с игровой зависимостью будет запрещена;

продление срока действия договора без заключения дополнительного соглашения об этом станет невозможным;

манипулятивная реклама кредитов будет запрещена (больше никаких рассказов с экранов и постеров о том, что на красивую жизнь можно просто занимать почти 0% и ничего тебе за это не будет);

контрольные меры НБУ в отношении банков возвращаются в полном объеме и даже усиливаются (пользуясь случаем, передаю большой привет всем, кто, ввиду ограничения нормальной надзорной деятельности регулятора, помогал бизнесу отмывать деньги — время собирать камни пришло);

мы выполним требование Меморандума с МВФ о выводе актов НБУ из-под регуляторного законодательства.

Авторы законопроекта подытоживают, что он далеко не об ограничении ставки, а об изменении восприятия микрокредитов как теми, кто их выдает, так и теми, кто их берет.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото. Кредит онлайн на карту💰

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.