Ограничение на выдачу кредитов: кто никогда не сможет брать ссуды — Finance.ua

Ограничение на выдачу кредитов: кто никогда не сможет брать ссуды
В Украине хотят ввести ограничения на выдачу кредитов для определенной категории населения, а именно — для граждан с игровой зависимостью.
Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк на своей странице в Facebook.
Законопроект 9422, согласно которому:
- максимальный уровень дневной процентной ставки потребительского кредита будет постепенно снижен до 1%. И чтобы особо талантливые юристы не играли в договорах с компонентами при расчете этого 1%, у Национального банка будет возможность устанавливать требования к составляющим расчета дневной процентной ставки;
- выдача кредитов людям с игровой зависимостью будет запрещена;
- продление срока действия договора без заключения дополнительного соглашения об этом станет невозможным;
- манипулятивная реклама кредитов будет запрещена (больше никаких рассказов с экранов и постеров о том, что на красивую жизнь можно просто занимать почти 0% и ничего тебе за это не будет);
- контрольные меры НБУ в отношении банков возвращаются в полном объеме и даже усиливаются (пользуясь случаем, передаю большой привет всем, кто, ввиду ограничения нормальной надзорной деятельности регулятора, помогал бизнесу отмывать деньги — время собирать камни пришло);
- мы выполним требование Меморандума с МВФ о выводе актов НБУ из-под регуляторного законодательства.
Авторы законопроекта подытоживают, что он далеко не об ограничении ставки, а об изменении восприятия микрокредитов как теми, кто их выдает, так и теми, кто их берет.
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