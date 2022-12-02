Рада разрешила отпуска военнослужащим во время военного положения — Finance.ua

Рада разрешила отпуска военнослужащим во время военного положения Сегодня 10:29 — Казна и Политика

Рада разрешила отпуска военнослужащим во время военного положения

Верховная Рада приняла в целом закон № 8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк из фракции «Голос» в Telegram

За соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов.

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Закон предусматривает, что в особый период во время военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Українська правда По материалам:

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