Рада разрешила НАПК проверять имущество чиновников, которое те нажили до публичной службы — Finance.ua
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Рада разрешила НАПК проверять имущество чиновников, которое те нажили до публичной службы

Казна и Политика
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Рада разрешила НАПК проверять имущество чиновников, которое те нажили до публичной службы
Рада разрешила НАПК проверять имущество чиновников, которое те нажили до публичной службы, Фото: freepik.com
Верховная Рада отменила ограничение полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) относительно проверки активов государственных служащих, которые уже прошли проверку, а также относительно проверки имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы.
За принятие законопроекта № 10 262 в целом проголосовали 308 депутатов при минимально необходимых 226, сообщил депутат Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Тelegram-канале.
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Железняк отметил, что Европейская комиссия в Отчете по Украине обратила внимание на необходимость отмены ограничений полномочий НАПК относительно продолжения проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и проверки имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения.
Он подчеркнул, что это одно из важных условий для дальнейшей евроинтеграции.
Сейчас в законе указано, что не могут быть предметом повторной проверки сведения, указанные за предыдущий период субъектом декларирования в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые уже были предметом проверки НАПК и по результатам проверки которых нарушений не обнаружено.
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Ранее министр юстиции Денис Малюська объяснил инициативу проверки оснований приобретения имущества человеком до попадания на государственный пост тем, что это это предохранитель от взяток, когда, например, новый политик декларирует много кэша перед вступлением в должность.
Малюська также отметил, что Украина сейчас находится на том этапе евроинтеграции, где нет ни времени, ни возможности заходить в переговоры или критику рекомендаций Еврокомиссии — нужно сделать, как рекомендовали, и уже потом, после положительного решения по переговорам, показывать случаи чрезмерного контроля, необоснованных барьеров и договариваться о сбалансированном ограничении ретроспективных проверок деклараций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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