Рада разрешила Кабмину приостановить выплаты по внешнему долгу до октября — Finance.ua

Рада разрешила Кабмину приостановить выплаты по внешнему долгу до октября Сегодня 13:12

Рада разрешила Кабмину приостановить выплаты по внешнему долгу до октября

Верховная Рада приняла законопроект, который разрешает правительству приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Рада приняла сразу в двух чтениях № 111 396 законопроект о реструктуризации долга», — сообщил он, добавив, что «за» проголосовали 231 депутат.

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Законопроект дает право Кабмину приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 01 октября 2024 года.

Также правительству разрешено взять государственный долг у «Укравтодора» (700 млн $ + проценты). Самостоятельно реструктуризацию Агентство восстановления (бывший «Укравтодор») не сможет провести, отметил Железняк.

Напомним, даже если Украине не удастся реструктуризировать долг до августа, то вероятным вариантом согласования с кредиторами будет мораторий по выплатам, а не дефолт.

Економічна Правда По материалам:

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