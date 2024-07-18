Рада разрешила Кабмину приостановить выплаты по внешнему долгу до октября — Finance.ua
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Рада разрешила Кабмину приостановить выплаты по внешнему долгу до октября

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Рада разрешила Кабмину приостановить выплаты по внешнему долгу до октября
Рада разрешила Кабмину приостановить выплаты по внешнему долгу до октября
Верховная Рада приняла законопроект, который разрешает правительству приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
«Рада приняла сразу в двух чтениях № 111 396 законопроект о реструктуризации долга», — сообщил он, добавив, что «за» проголосовали 231 депутат.
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Законопроект дает право Кабмину приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 01 октября 2024 года.
Также правительству разрешено взять государственный долг у «Укравтодора» (700 млн $ + проценты). Самостоятельно реструктуризацию Агентство восстановления (бывший «Укравтодор») не сможет провести, отметил Железняк.
Напомним, даже если Украине не удастся реструктуризировать долг до августа, то вероятным вариантом согласования с кредиторами будет мораторий по выплатам, а не дефолт.
По материалам:
Економічна Правда
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