Рада ратифицировала соглашение об отмене пошлин с Британией — Finance.ua

Рада ратифицировала соглашение об отмене пошлин с Британией

Сегодня 09:18 — Казна и Политика

Рада ратифицировала соглашение об отмене пошлин с Британией

Верховная Рада ратифицировала соглашение об отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле между Украиной и Великобританией.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Беспошлинный режим между государствами будет действовать как минимум в течение 12 месяцев.

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Отмена ввозных пошлин и тарифных квот украинским производителям увеличит экспорт украинской агропродукции, традиционно поставляемой в Британию. В первую очередь речь идет о муке, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, соках, сахаре и т.д.

Также открытие новых рынков будет способствовать развитию украинского производства, в том числе товаров с высокой добавленной стоимостью, что позволит увеличить поступление валютной выручки, направленной на укрепление отечественной экономики.

Напомним, Украина и Великобритания имеют значительные перспективы в либерализации двусторонней торговли, увеличении товарооборота и развитии инвестиционной составляющей сотрудничества между странами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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