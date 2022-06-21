Рада ратифицировала соглашение об отмене пошлин с Британией — Finance.ua

Отмена ввозных пошлин и тарифных квот украинским производителям увеличит экспорт украинской агропродукции, традиционно поставляемой в Британию. В первую очередь речь идет о муке, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, соках, сахаре и т.д.
Также открытие новых рынков будет способствовать развитию украинского производства, в том числе товаров с высокой добавленной стоимостью, что позволит увеличить поступление валютной выручки, направленной на укрепление отечественной экономики.