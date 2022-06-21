Рада ратифицировала соглашение об отмене пошлин с Британией — Finance.ua
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Рада ратифицировала соглашение об отмене пошлин с Британией

Сегодня 09:18Казна и Политика
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Рада ратифицировала соглашение об отмене пошлин с БританиейРада ратифицировала соглашение об отмене пошлин с Британией
Верховная Рада ратифицировала соглашение об отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле между Украиной и Великобританией.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Беспошлинный режим между государствами будет действовать как минимум в течение 12 месяцев.
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Отмена ввозных пошлин и тарифных квот украинским производителям увеличит экспорт украинской агропродукции, традиционно поставляемой в Британию. В первую очередь речь идет о муке, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, соках, сахаре и т.д.
Также открытие новых рынков будет способствовать развитию украинского производства, в том числе товаров с высокой добавленной стоимостью, что позволит увеличить поступление валютной выручки, направленной на укрепление отечественной экономики.
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Напомним, Украина и Великобритания имеют значительные перспективы в либерализации двусторонней торговли, увеличении товарооборота и развитии инвестиционной составляющей сотрудничества между странами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
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