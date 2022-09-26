Рада просит Евросоюз продлить льготы на экспорт товаров из Украины — Finance.ua

Рада просит Евросоюз продлить льготы на экспорт товаров из Украины Вчера 19:42 — Казна и Политика

Рада просит Евросоюз продлить льготы на экспорт товаров из Украины

Верховная Рада обратилась к парламенту и Совету Евросоюза с просьбой продлить льготы для украинского экспорта до завершения переговоров по членству Украины в ЕС.

Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном главой налогового комитета Даниилом Гетманцевым.

По его словам, не все украинские товаропроизводители успеют воспользоваться льготным режимом, введенным 30 мая сроком на один год.

В настоящее время ЕС — основное направление украинского экспорта и транзита. Их общий объем составляет $17,8 млрд за восемь месяцев 2022 года, что на $1 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В то же время товаропроизводители с длительным производственным циклом нуждаются в определенности в долгосрочной перспективе для дальнейшего планирования своего развития. Сохранение экспортного потенциала также оказывает непосредственное влияние на уровень занятости населения.

«Продление льготного режима для экспорта продукции украинских товаропроизводителей к моменту завершения переговоров о вступлении в ЕС станет мощным сигналом для бизнеса, что позволит с большей уверенностью планировать свою деятельность и дальнейшее развитие, создавать новые рабочие места», — говорится в документе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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