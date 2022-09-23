Совместный транзит: с 1 октября украинские компании смогут отправлять товары в 35 стран — Finance.ua

Совместный транзит: с 1 октября украинские компании смогут отправлять товары в 35 стран Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Совместный транзит: с 1 октября украинские компании смогут отправлять товары в 35 стран

С 1 октября украинские компании смогут отправлять товары непосредственно со своих складов, по меньшей мере, в 35 стран-участниц Конвенции о процедуре совместного транзита.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

«Конвенция о процедуре совместного транзита, международное применение NCTS — новая реальность для украинского бизнеса, которая начнется уже с 1 октября. Мы инициировали этот семинар, чтобы остановиться на практических аспектах, интересующих бизнес. Интерес к семинару беспрецедентен. Мы будем продолжать общение, чтобы у бизнеса не оставалось вопросов без ответов», — отметил заместитель председателя Гостаможслужбы Владислав Суворов.

В ведомстве напомнили, что при вывозе товаров за пределы таможенной территории Украины на границе с ЕС оформляется транзитная декларация и заранее подается Entry Summary Declaration (украинская совместная декларация прибытия — это аналог такой европейской декларации). Эти декларации часто оформляются непосредственно в пункте пропуска на границе. Стоимость соответствующих услуг закладывается в цене перевозки товаров.

Однако теперь у компаний появляется возможность подавать такие декларации внутри страны. При условии получения транзитных упрощений в комбинации с упрощениями, предусмотренными Таможенным кодексом, украинские компании смогут отправлять товары непосредственно со своих складов, по меньшей мере, в 35 стран-участниц Конвенции о процедуре совместного транзита.

Таким образом, предприятия будут экономить деньги и время на границе.

Поскольку получение упрощений бесплатное, единственное, что нужно компании для их получения, — это желание и время, чтобы разобраться с нормативной базой и заполнить соответствующее заявление и анкету самооценки.

Как сообщалось, Программа ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM) предоставила украинской таможне более 200 современных баркод-ридеров для считывания данных по таможенным декларациям. Уже сейчас сканеры направляются в пункты пропуска, где будут интегрированы в ІТ-систему таможни.

Согласно Конвенции о процедуре совместного транзита, к которой присоединяется Украина, таможенные декларации должны содержать штрих-код, с помощью которого можно быстро найти декларацию в системе. Фактически таможенникам необходимо лишь просканировать ридером бар-код на декларации, что значительно ускоряет прохождение всех процедур.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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