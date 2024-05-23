Рада продлила еще на 3 года срок оформления права собственности на земельные паи — Finance.ua
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Рада продлила еще на 3 года срок оформления права собственности на земельные паи

Аграрный рынок
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Рада продлила еще на 3 года срок оформления права собственности на земельные паи
Рада продлила еще на 3 года срок оформления права собственности на земельные паи
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 11 150, предусматривающий продление с 2025 года по 1 января 2028 года срок оформления права собственности на земельные паи.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«№ 11 150 — защита интересов владельцев земельных паев. В целом — 243», — сообщил Железняк.
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По нынешнему законодательству, владельцы неистребованных земельных долей (паев) или их наследники, не успевшие оформить право собственности на земельный пай, должны это сделать до 1 января 2025 года. Люди, которые этого не сделают, будут считаться отказавшимися от получения земельного участка. Бесхозные земли передадут в коммунальную собственность территориальной общины, где они расположены.
Проектом закона предлагают продлить с 2025 года по 1 января 2028 года срок оформления неистребованных (нераспределенных) земельных участков, осуществление распределения земельных участков между собственниками земельных долей (паев) и их наследниками земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков.
По материалам:
УНН
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