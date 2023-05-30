Рада приняла законопроект об уменьшении призывного возраста — Finance.ua

Рада приняла законопроект об уменьшении призывного возраста Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Рада приняла законопроект об уменьшении призывного возраста

Верховная рада Украины снизила предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников — с 27 до 25 лет.

Об этом 30 мая сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект № 9281 поддержали 304 депутата. Решение было принято в целом, теперь документ ждет подписи президента.

К слову, этот законопроект инициировало Министерство обороны совместно с Вооруженными силами Украины. Отмечается, что при действии правового режима военного положения потребность в пребывании граждан на военном учете призывников до 27 лет отсутствует.

В парламенте законопроект зарегистрировали 9 мая этого года. Инициатором законопроекта выступил Кабмин Украины.

В пояснительной записке отмечалось, что во время военного положения призыва на срочную службу нет. Именно поэтому есть смысл сократить количество подлежащих призыву мужчин.

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«Длительное пребывание граждан на военном учете призывников во время действия военного положения считается нецелесообразным, учитывая, что значительная численность пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечена к военной службе по призыву во время мобилизации, на особый период», — говорится в документе.

ТСН По материалам:

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