Рада приняла закон о создании единого реестра квалификаций — Finance.ua

Рада приняла закон о создании единого реестра квалификаций
Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Единого реестра квалификаций путем объединения Национального классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий работников и Реестра квалификаций.
Об этом сообщил народный депутат Украины из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.
По информации депутата, законопроект № 9630 был принят в целом 272 голосами.
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Согласно пояснительной записке к проекту закона, целью его является упорядочение системы квалификации и создания Единого реестра квалификаций (Классификатора профессий) путем объединения Национального классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий работников, Реестра квалификаций, их диджитализации и синхронизации с другими базами данных.
Ожидается, что принятие документа станет катализатором развития рынка труда:
- ускорит развитие и усовершенствование системы квалификаций;
- будет способствовать разработке профессиональных стандартов на современные профессии, а не на должности;
- упорядочит информацию о профессиональных квалификациях;
- устранит морально устаревшие и слишком бюрократизированные процедуры.
Как сообщалось, в Украине увеличат количество квалификационных центров, осуществляющих процедуру подтверждения профессиональных квалификаций.
Справка Finance.ua:
- Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9630 о создании Единого реестра квалификаций 25 апреля;
- Законопроект разработан с целью усовершенствования законодательства в сфере занятости населения и трудовой миграции в части информирования о спросе на рабочую силу (вакансии).
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