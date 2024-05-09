Рада приняла закон о создании единого реестра квалификаций — Finance.ua

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Рада приняла закон о создании единого реестра квалификаций

Казна и Политика
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Рада приняла закон о создании единого реестра квалификаций
Рада приняла закон о создании единого реестра квалификаций
Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Единого реестра квалификаций путем объединения Национального классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий работников и Реестра квалификаций.
Об этом сообщил народный депутат Украины из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.
По информации депутата, законопроект № 9630 был принят в целом 272 голосами.
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Согласно пояснительной записке к проекту закона, целью его является упорядочение системы квалификации и создания Единого реестра квалификаций (Классификатора профессий) путем объединения Национального классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий работников, Реестра квалификаций, их диджитализации и синхронизации с другими базами данных.
Ожидается, что принятие документа станет катализатором развития рынка труда:
  • ускорит развитие и усовершенствование системы квалификаций;
  • будет способствовать разработке профессиональных стандартов на современные профессии, а не на должности;
  • упорядочит информацию о профессиональных квалификациях;
  • устранит морально устаревшие и слишком бюрократизированные процедуры.
Как сообщалось, в Украине увеличат количество квалификационных центров, осуществляющих процедуру подтверждения профессиональных квалификаций.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9630 о создании Единого реестра квалификаций 25 апреля;
  • Законопроект разработан с целью усовершенствования законодательства в сфере занятости населения и трудовой миграции в части информирования о спросе на рабочую силу (вакансии).
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По материалам:
Укрінформ
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