Рада приняла закон о создании единого реестра квалификаций — Finance.ua

Рада приняла закон о создании единого реестра квалификаций Сегодня 20:01 — Казна и Политика

Рада приняла закон о создании единого реестра квалификаций

Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Единого реестра квалификаций путем объединения Национального классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий работников и Реестра квалификаций.

Об этом сообщил народный депутат Украины из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

По информации депутата, законопроект № 9630 был принят в целом 272 голосами.

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Согласно пояснительной записке к проекту закона, целью его является упорядочение системы квалификации и создания Единого реестра квалификаций (Классификатора профессий) путем объединения Национального классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий работников, Реестра квалификаций, их диджитализации и синхронизации с другими базами данных.

Ожидается, что принятие документа станет катализатором развития рынка труда:

ускорит развитие и усовершенствование системы квалификаций;

будет способствовать разработке профессиональных стандартов на современные профессии, а не на должности;

упорядочит информацию о профессиональных квалификациях;

устранит морально устаревшие и слишком бюрократизированные процедуры.

Как сообщалось, в Украине увеличат количество квалификационных центров, осуществляющих процедуру подтверждения профессиональных квалификаций.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9630 о создании Единого реестра квалификаций 25 апреля;

Законопроект разработан с целью усовершенствования законодательства в сфере занятости населения и трудовой миграции в части информирования о спросе на рабочую силу (вакансии).



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Укрінформ По материалам:

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