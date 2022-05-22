Рада приняла ряд законов о денонсации соглашений с СНГ — Finance.ua

Рада приняла ряд законов о денонсации соглашений с СНГ

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Рада приняла ряд законов о денонсации соглашений с СНГ

Верховная Рада 22 мая приняла 4 проекта законов о денонсации соглашений с СНГ: речь идет, в частности, о соглашениях об общем аграрном рынке и об избежании двойного налогообложения.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Так, ВРУ 287 голосами поддержала проект закона о выходе из Соглашения из СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

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Также приняли проект закона о выходе Украины из Соглашения о совместном аграрном рынке государств-участников СНГ (287 голосов).

Кроме этого, нардепы приняли законопроект о выходе из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне (274 голосами).

А также — о денонсации Соглашения между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов (292 голосами).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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