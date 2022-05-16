В Раде ответили, почему Украина не может расторгнуть все соглашения с рф и беларусью — Finance.ua

В Раде ответили, почему Украина не может расторгнуть все соглашения с рф и беларусью

Сегодня 06:14 — Казна и Политика

Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с россией и беларусью. Поскольку есть ряд таких, которые должны остаться — они касаются прав человека.

Об этом сообщает спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью «Укринформу».

«Можем ли мы убрать (все соглашения. — Ред.)? Очевидно, нет. Потому что есть ряд соглашений, касающихся прав человека, которые должны сохраняться. Например, если украинцы будут находиться на территории тех государств, а также обмены пленными — это все происходит на уровне международных соглашений. В то же время, экономические соглашения должны быть отменены», — пояснил Стефанчук.

В свою очередь он подчеркнул, что Рада уже рассмотрела очень много вопросов по денонсации (разрыва) соглашений с рф и беларусью.

«В частности, соглашения об участии Украины в СНГ уже денонсированы. Будем ожидать общий перечень. Например, что Министерство иностранных дел будет считать нужным убрать в законодательном поле Украины», — отметил Стефанчук.

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