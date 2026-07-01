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Рада приняла новый закон о ВПЛ: какие гарантии получат переселенцы

Казна и Политика
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Новый закон закрепляет основные гарантии государственной поддержки внутренне перемещенных лиц на всех этапах
Новый закон закрепляет основные гарантии государственной поддержки внутренне перемещенных лиц на всех этапах
Верховная Рада Украины приняла законопроект № 12301, который будет определять базовые основы государственной политики в отношении внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.
Со вступлением в силу нового закона теряет силу Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» № 1706-VII.

Государственные гарантии для ВПЛ

Новый закон закрепляет основные гарантии государственной поддержки внутренне перемещенных лиц на всех этапах — при адаптации, интеграции, возвращении к предыдущему месту жительства и реинтеграции.
Отдельно предполагается гарантирование права на пенсионное обеспечение на общих основаниях. В частности, устанавливается, что для лиц, состоящих на учете как внутренне перемещенные, условия назначения, выплаты, перерасчета или перевода пенсий не могут содержать дополнительных требований или процедур, ограничивающих реализацию права на пенсию.
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Электронный кабинет для ВПЛ

Документом предусматривается введение электронного кабинета внутренне перемещенного лица. Через него будет осуществляться оценка потребностей ВПЛ, уровня их удовлетворения и степени интеграции по новому месту жительства.

Жилищные гарантии и поддержка

Закон предусматривает расширение механизмов государственной поддержки жилищных прав ВПЛ как через общие инструменты жилищного законодательства, так и через специальные программы.
Определяется, что для отдельных категорий, установленных правительством, проживание в жилье для временного пребывания не ограничивается сроками безвозмездного пользования во время военного или чрезвычайного положения и в течение шести месяцев после их прекращения или отмены.
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Также на законодательном уровне регулируется статус мест временного проживания. Они могут функционировать в модульных городках, общежитиях, отелях и других пригодных для проживания помещениях или их частях.

Институционные изменения

Закон определяет основные задачи и функции центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты прав и свобод внутренне перемещенных лиц.
Принятые положения направлены на обеспечение стабильности политики по ВПЛ и ее приоритетности независимо от возможных организационных или кадровых изменений в правительстве.
Напомним, ранее Finance.ua собрал информацию о большинстве программ, выплат и возможностях, на которые ВПЛ могут претендовать в 2026 году.
Также мы писали, что Кабмин утвердил стратегию поддержки ВПЛ до 2030 года. В стратегии заложена комплексная и непрерывная поддержка ВПЛ, охватывающая все этапы: с момента перемещения до адаптации, интеграции или добровольного возвращения, с фокусом на восстановление самостоятельности и индивидуальные потребности каждого человека.
По материалам:
Finance.ua
ВПЛПереселенцыУчет ВПЛ
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