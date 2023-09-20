Рада предлагает перенаправить НДФЛ с зарплат военных в спецфонд госбюджета — Finance.ua

Рада предлагает перенаправить НДФЛ с зарплат военных в спецфонд госбюджета Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Рада предлагает перенаправить НДФЛ с зарплат военных в спецфонд госбюджета

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины по обеспечению поддержки обороноспособности государства и развитию оборонно-промышленного комплекса Украины».

Об этом народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Телеграме

За соответствующий законопроект проголосовали 236 народных депутатов.

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«Парламент поддержал правительственный законопроект об изменениях в Кодекс № 10 037 в первом чтении. Пока без изменений по тексту (т.е. с 1 октября и все 100% военного НДФЛ и с нового года весь дорожный фонд в общий бюджет). Но вроде бы ко второму чтению должны быть изменения в сторону местного», — говорится в сообщении.

По словам Железняка, рассмотрение в целом планируется в октябре.

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Укрінформ По материалам:

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