Рада предлагает перенаправить НДФЛ с зарплат военных в спецфонд госбюджета — Finance.ua
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Рада предлагает перенаправить НДФЛ с зарплат военных в спецфонд госбюджета

Казна и Политика
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Рада предлагает перенаправить НДФЛ с зарплат военных в спецфонд госбюджета
Рада предлагает перенаправить НДФЛ с зарплат военных в спецфонд госбюджета
Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины по обеспечению поддержки обороноспособности государства и развитию оборонно-промышленного комплекса Украины».
Об этом народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Телеграме.
За соответствующий законопроект проголосовали 236 народных депутатов.
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«Парламент поддержал правительственный законопроект об изменениях в Кодекс № 10 037 в первом чтении. Пока без изменений по тексту (т.е. с 1 октября и все 100% военного НДФЛ и с нового года весь дорожный фонд в общий бюджет). Но вроде бы ко второму чтению должны быть изменения в сторону местного», — говорится в сообщении.
По словам Железняка, рассмотрение в целом планируется в октябре.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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