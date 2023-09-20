Расходы на оборону увеличат на 300 млрд гривен: Рада приняла законопроект в первом чтении — Finance.ua

Расходы на оборону увеличат на 300 млрд гривен: Рада приняла законопроект в первом чтении Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Расходы на оборону увеличат на 300 млрд гривен: Рада приняла законопроект в первом чтении

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об увеличении расходов государственного бюджета в 2023 году более чем на 300 млрд гривен, в основном — на оборону.

Об этом сообщает член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

По его данным, рассмотрение законопроекта № 10 038 в целом состоится только в октябре.

В частности: Ранее Бюджетный комитет Рады поддержал правительственный проект, по которому расходы вырастут на 317 млрд гривен, из которых почти 303 млрд гривен предлагается направить на нужды обороны.

+195,7 млрд гривен — ВСУ;

+39,7 млрд гривен — Национальной гвардии;

+20,4 млрд гривен — Государственной пограничной службы;

+19 млрд гривен — Национальной полиции;

+13,2 млрд гривен — закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ;

+4,4 млрд гривен — Минстратегпрома на производство в Украине оружия и боеприпасов;

+4,2 млрд гривен — СБУ;

+2,5 млрд гривен — ГУР МО;

+2,1 млрд гривен — Государственной специальной службы транспорта Минобороны;

+ 570,2 млн гривен — Госспецсвязи;

+ 500,7 млн ​​гривен — Службе внешней разведки;

+ 230,5 млн гривен — Управлению государственной охраны;

+151 млн — вознаграждений курсантам системы МВД.

Денежные средства будут направляться в каждом ведомстве на зарплаты, денежные вознаграждения, военную и специальную технику.

Кроме этого, предлагается увеличить расходы на:

+16,5 млрд гривен — помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;

+5,97 млрд гривен — на «скорое восстановление» (грант Европейского Союза);

+1,2 млрд гривен — МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против россии в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву;

+552,8 млн гривен — издание школьных учебников для 5 и 6 классов.

Планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд гривен, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд гривен).

«Что касается источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется занимать — почти 299 млрд гривен, из которых около 208 млрд гривен на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов», — сообщила председатель Бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

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