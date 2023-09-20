Расходы на оборону увеличат на 300 млрд гривен: Рада приняла законопроект в первом чтении — Finance.ua
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Расходы на оборону увеличат на 300 млрд гривен: Рада приняла законопроект в первом чтении

Казна и Политика
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Расходы на оборону увеличат на 300 млрд гривен: Рада приняла законопроект в первом чтении
Расходы на оборону увеличат на 300 млрд гривен: Рада приняла законопроект в первом чтении
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об увеличении расходов государственного бюджета в 2023 году более чем на 300 млрд гривен, в основном — на оборону.
Об этом сообщает член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.
По его данным, рассмотрение законопроекта № 10 038 в целом состоится только в октябре.
Ранее Бюджетный комитет Рады поддержал правительственный проект, по которому расходы вырастут на 317 млрд гривен, из которых почти 303 млрд гривен предлагается направить на нужды обороны. В частности:
  • +195,7 млрд гривен — ВСУ;
  • +39,7 млрд гривен — Национальной гвардии;
  • +20,4 млрд гривен — Государственной пограничной службы;
  • +19 млрд гривен — Национальной полиции;
  • +13,2 млрд гривен — закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ;
  • +4,4 млрд гривен — Минстратегпрома на производство в Украине оружия и боеприпасов;
  • +4,2 млрд гривен — СБУ;
  • +2,5 млрд гривен — ГУР МО;
  • +2,1 млрд гривен — Государственной специальной службы транспорта Минобороны;
  • + 570,2 млн гривен — Госспецсвязи;
  • + 500,7 млн ​​гривен — Службе внешней разведки;
  • + 230,5 млн гривен — Управлению государственной охраны;
  • +151 млн — вознаграждений курсантам системы МВД.
Денежные средства будут направляться в каждом ведомстве на зарплаты, денежные вознаграждения, военную и специальную технику.
Кроме этого, предлагается увеличить расходы на:
  • +16,5 млрд гривен — помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;
  • +5,97 млрд гривен — на «скорое восстановление» (грант Европейского Союза);
  • +1,2 млрд гривен — МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против россии в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву;
  • +552,8 млн гривен — издание школьных учебников для 5 и 6 классов.
Планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд гривен, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд гривен).
«Что касается источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется занимать — почти 299 млрд гривен, из которых около 208 млрд гривен на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов», — сообщила председатель Бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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