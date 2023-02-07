Рада поддержала законопроект об изменениях в бюджет-2023 — Finance.ua
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Рада поддержала законопроект об изменениях в бюджет-2023

Казна и Политика
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Рада поддержала законопроект об изменениях в бюджет-2023
Рада поддержала законопроект об изменениях в бюджет-2023
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 8399, предусматривающий направление дополнительных 5,56 млрд грн на реализацию комплекса неотложных мер по преодолению последствий вторжения рф в Украину.
Документ поддержали 266 народных депутатов, сообщает депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.
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Законопроектом предлагается увеличить на 5 564,7 млн грн расходы и предоставление кредитов специального фонда госбюджета за счет грантов и помощи от партеров (445,6 млн грн), осуществление дополнительных внешних заимствований (3 842,0 млн грн) и возврат средств, предоставленных Министерству экономики для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы для выплаты пособий (1 277,0 млн грн).
Документ предусматривает направление:
  • 1 347,0 млрд грн — на реконструкцию и/или модернизацию трех больниц (Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове);
  • 1 115,9 млрд грн — на программу восстановления мостов;
  • 1 277,0 млрд грн — на гранты для малого и микробизнеса из сферы переработки;
  • 1 094,1 млрд грн — на обустройство пунктов пропуска на украинско-польской границе;
  • 365,7 млн грн — Фонду частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;
  • 285 млн грн — на закупку беспилотников для мониторинга государственной границы;
  • 79,9 млн грн — на закупку спецоборудования для больниц.
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Реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита госбюджета и предельной суммы долга на 3 842 млн гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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