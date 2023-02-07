Рада поддержала законопроект об изменениях в бюджет-2023 — Finance.ua

Рада поддержала законопроект об изменениях в бюджет-2023 Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Рада поддержала законопроект об изменениях в бюджет-2023

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 8399, предусматривающий направление дополнительных 5,56 млрд грн на реализацию комплекса неотложных мер по преодолению последствий вторжения рф в Украину.

Документ поддержали 266 народных депутатов, сообщает депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

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Законопроектом предлагается увеличить на 5 564,7 млн грн расходы и предоставление кредитов специального фонда госбюджета за счет грантов и помощи от партеров (445,6 млн грн), осуществление дополнительных внешних заимствований (3 842,0 млн грн) и возврат средств, предоставленных Министерству экономики для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы для выплаты пособий (1 277,0 млн грн).

Документ предусматривает направление:

1 347,0 млрд грн — на реконструкцию и/или модернизацию трех больниц (Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове);

1 115,9 млрд грн — на программу восстановления мостов;

1 277,0 млрд грн — на гранты для малого и микробизнеса из сферы переработки;

1 094,1 млрд грн — на обустройство пунктов пропуска на украинско-польской границе;

365,7 млн грн — Фонду частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;

285 млн грн — на закупку беспилотников для мониторинга государственной границы;

79,9 млн грн — на закупку спецоборудования для больниц.

Реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита госбюджета и предельной суммы долга на 3 842 млн гривен.

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Укрінформ По материалам:

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