Госбюджет-2023: расходы в январе почти вдвое превысили доходы — Finance.ua
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Госбюджет-2023: расходы в январе почти вдвое превысили доходы

Казна и Политика
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Госбюджет-2023: расходы в январе почти вдвое превысили доходы
Госбюджет-2023: расходы в январе почти вдвое превысили доходы
За январь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 104,4 млрд гривен. Кассовые расходы госбюджета составили 193,7 млрд грн, в том числе общего фонда — 183,6 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Кроме того, за январь 2023 года в бюджет поступило 36,6 млрд грн в виде международной помощи (грантов).
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За январь 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 72,3 млрд грн, в том числе общий фонд — в сумме 78,9 млрд грн.
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь 2023 составили 160,1 млрд грн. От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 41,4 млрд грн. Из внешних источников привлечено 118,7 млрд грн (3 млрд евро) поступлений средств ЕС макрофинансовой помощи.
При этом платежи по погашению государственного долга за январь 2023 года составили 12,8 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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