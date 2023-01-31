В Раде хотят внести изменения в госбюджет-2023: детали — Finance.ua
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В Раде хотят внести изменения в госбюджет-2023: детали

Казна и Политика
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В Раде хотят внести изменения в госбюджет-2023: детали
В Раде хотят внести изменения в госбюджет-2023: детали
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об увеличении расходов бюджета на 5,5 млрд грн.
Об этом сообщила народная депутат, глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа на своей странице в Facebook.
По ее словам, документ предлагает выделить средства на Минвосстановления, передать ему распорядителей и бюджетные программы Минрегиона и Мининфраструктуры, а также передать Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (52,5 млрд грн) от Минфина к Минвосстановления.
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Проект закона предусматривает увеличение расходов бюджета на 5,5 млрд, а именно:
  • 1,35 млрд грн — новая бюджетная программа на реконструкцию и/или модернизацию трех больниц (Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове) — за счет кредита от правительства Австрии;
  • 1,12 млрд грн на программу восстановления мостов (кредит правительства Великобритании);
  • 1,28 млрд грн на гранты для малого и микро-бизнеса из сферы переработки (за счет возврата в государственный бюджет средств от Фонда безработицы). В прошлом году Минэкономики выдало 957 млн грн грантов по этой программе, что позволило создать 3380 новых рабочих мест;
  • 1,094 млрд грн на обустройство пунктов пропуска (кредит правительства Польши);
  • 365,7 млн грн Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (грант Всемирного банка);
  • 285 млн грн на закупку беспилотников для мониторинга государственной границы (кредит правительства Польши);
  • 80 млн грн на закупку спецоборудования для больниц (грант правительства Японии).
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«Все кредитные и грантовые соглашения уже подписаны, согласованы и частично выделены, а значит, речь идет только об их распределении, а не об увеличении долговой нагрузки», — добавила Подласа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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