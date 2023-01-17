Минфин оценил расходы госбюджета с начала войны — Finance.ua

Минфин оценил расходы госбюджета с начала войны Сегодня 21:02 — Казна и Политика

Минфин оценил расходы госбюджета с начала войны

В 2022 году сумма расходов общего фонда государственного бюджета Украины с начала полномасштабного вторжения россии в Украину составляла 2,2 трлн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«С начала полномасштабного вторжения россии общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 2 трлн 226,6 млрд гривен. В декабре расходы составляли 331,7 млрд гривен», — сказано в сообщении.

Куда было направлено больше всего средств:

— 938,2 млрд грн (в декабре — 131,7 млрд грн) — оплата труда с начислениями, или 42,1% от общего объема расходов, затраченных за период войны. В частности, на денежное довольствие военнослужащих — 721,9 млрд грн (в декабре — 99 млрд грн);

— 502,2 млрд грн (в декабре — 83,3 млрд грн) — на оплату использования товаров и услуг или 22,6%. Среди них:

282,5 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);

124,5 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

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— 454,7 млрд грн (в декабре — 58,3 млрд грн) — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 20,4% от общего объема расходов. Среди них:

199,5 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

133,5 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики некоторых видов пособий, компенсаций, денежного довольствия и оплаты услуг отдельным категориям населения, выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также предоставление ежемесячного адресного пособия внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание;

30,3 млрд грн перечислено для выплаты пособия в рамках Программы «єПідтримка»;

— 132 млрд грн (в декабре — 6,9 млрд грн) — на обслуживание государственного долга или 5,9% от общего объема;

— 106 млрд грн (в декабре — 10,2 млрд грн) — трансферты местным бюджетам или 4,8% от общего объема.

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