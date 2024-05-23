Рада поддержала штрафы для должников, не выполняющих решения суда — Finance.ua

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Рада поддержала штрафы для должников, не выполняющих решения суда

Личные финансы
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Рада поддержала штрафы для должников, не выполняющих решения суда
Рада поддержала штрафы для должников, не выполняющих решения суда
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9462, который позволит судам взимать штрафы от 60 тыс. до 121 тыс. гривен с должников за неисполнение судебного решения.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«№ 9462 — улучшение исполнения судебных решений. За основу — 247», — сообщил Железняк.

Что предусматривает документ

Согласно законопроекту, во время осуществления судебного контроля за исполнением судебного решения суд может взыскать в доход государственного бюджета с ответчика, должника или руководителя должника (если должник — юридическое лицо) штраф в размере от двадцати до сорока размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Рада поддержала штрафы для должников, не выполняющих решения суда
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По состоянию на 1 января прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3028 гривен. То есть суммы штрафов составят от 60 560 гривен до 121 120 гривен.
Судебный контроль за исполнением судебных решений по хозяйственным делам будет осуществлять суд, который принял судебное решение.
Для чего это нужно? Как говорится в пояснительной записке, ненадлежащее исполнение судебных решений, неэффективность механизмов судебного контроля за исполнением судебных решений являются одними из основных проблем, обозначенных в Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021−2023 годы, утвержденной Указом Президента Украины от 11 июня 2022 г. 231/2021.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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