Рада поддержала отмену права арендаторов на внеконкурентный выкуп имущества — Finance.ua

Рада поддержала отмену права арендаторов на внеконкурентный выкуп имущества Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Рада поддержала отмену права арендаторов на внеконкурентный выкуп имущества

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 12 230, который имеет целью устранить коррупционные риски и повысить эффективность управления активами. «За» — 275 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Основные положения законопроекта:

отмена права на внеконкурентный выкуп — согласно действующему законодательству арендаторы, которые провели улучшение имущества более чем на 25% его рыночной стоимости, имеют право выкупить его без аукциона. Новый законопроект отменяет эту возможность;

приоритет арендаторов на аукционе — арендаторы, которые провели улучшение, будут иметь преимущественное право на приобретение имущества, но только через открытый аукцион;

открытость процесса — все объекты будут выставляться на приватизацию через систему «Прозорро.Продажи»;

переходный период — арендаторы, уже начавшие процедуру выкупа, будут иметь год на ее завершение.

Как объясняют инициаторы проекта, внеконкурентный выкуп часто используется для занижения стоимости имущества. С 2019 года по август 2024 года в Украине через выкуп приватизировано 36,47% коммунальных объектов, что принесло бюджету всего 944,78 млн грн с 3,77 млрд грн общих поступлений. Потенциальные потери из-за непрозрачности оцениваются в 582,93 млн грн.

Новые правила будут способствовать снижению коррупции, привлечению добросовестных инвесторов и росту доходов местных бюджетов. Это позволит направить больше средств на социальные и инфраструктурные проекты, а также обеспечить экономическое развитие громад.

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