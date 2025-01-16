Рада поддержала отмену права арендаторов на внеконкурентный выкуп имущества — Finance.ua
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Рада поддержала отмену права арендаторов на внеконкурентный выкуп имущества

Казна и Политика
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Рада поддержала отмену права арендаторов на внеконкурентный выкуп имущества
Рада поддержала отмену права арендаторов на внеконкурентный выкуп имущества
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 12 230, который имеет целью устранить коррупционные риски и повысить эффективность управления активами. «За» — 275 депутатов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Основные положения законопроекта:
  • отмена права на внеконкурентный выкуп — согласно действующему законодательству арендаторы, которые провели улучшение имущества более чем на 25% его рыночной стоимости, имеют право выкупить его без аукциона. Новый законопроект отменяет эту возможность;
  • приоритет арендаторов на аукционе — арендаторы, которые провели улучшение, будут иметь преимущественное право на приобретение имущества, но только через открытый аукцион;
  • открытость процесса — все объекты будут выставляться на приватизацию через систему «Прозорро.Продажи»;
  • переходный период — арендаторы, уже начавшие процедуру выкупа, будут иметь год на ее завершение.
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Как объясняют инициаторы проекта, внеконкурентный выкуп часто используется для занижения стоимости имущества. С 2019 года по август 2024 года в Украине через выкуп приватизировано 36,47% коммунальных объектов, что принесло бюджету всего 944,78 млн грн с 3,77 млрд грн общих поступлений. Потенциальные потери из-за непрозрачности оцениваются в 582,93 млн грн.
Новые правила будут способствовать снижению коррупции, привлечению добросовестных инвесторов и росту доходов местных бюджетов. Это позволит направить больше средств на социальные и инфраструктурные проекты, а также обеспечить экономическое развитие громад.
По материалам:
Mind
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