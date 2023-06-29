Рада перенаправила деньги из фонда регионального развития на армию и закупку техники — Finance.ua

Рада перенаправила деньги из фонда регионального развития на армию и закупку техники Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Рада перенаправила деньги из фонда регионального развития на армию и закупку техники

Верховная Рада приняла законопроект о перенаправлении денег из государственного фонда регионального развития в объеме 2 млрд грн на армию и закупку техники, сообщили в депутатском корпусе в четверг.

«Рада перенаправила средства из Государственного фонда регионального развития на Минобороны и закупку техники (№ 9165). Речь идет о 2 млрд грн», — написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

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«Деньги в этом году (2 млрд грн) из ГФРР направляются на армию», — отметил в Telegram также и нардеп Ярослав Железняк.

Как указал Железняк, изменения по использованию средств государственного фонда регионального развития предполагает в том числе выбор проектов путем голосования через «Дія».

За законопроект в общей сложности проголосовали, как сообщается, 238 нардепов.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о Государственном бюджете на 2023 год 3 ноября 2022 года. После этого уже не раз вносились изменения в бюджет.

В частности, 12 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9105, предусматривающий рекордное увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн, большинство из которых идут на оборону.

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УНН По материалам:

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