&quot;Теряли крупные суммы&quot;: Госаудитслужба назвала результаты проверок закупок Минобороны — Finance.ua
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"Теряли крупные суммы": Госаудитслужба назвала результаты проверок закупок Минобороны

Казна и Политика
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&quot;Теряли крупные суммы&quot;: Госаудитслужба назвала результаты проверок закупок Минобороны
"Теряли крупные суммы": Госаудитслужба назвала результаты проверок закупок Минобороны
Аудит закупок Министерства обороны был трудным мероприятием и показал множество нарушений.
Об этом в интервью «Главкому» заявила руководитель Госаудитслужбы Алла Басалаева.
Она отметила, что формирование заказов по каталогу в чем-то упрощает процессы закупки продуктов питания военным, но позволяет манипулировать ценами.
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«Не буду вдаваться в детали из-за того, что акт секретный… Скажу лишь, что фиксировали бешеную дебиторскую задолженность — 100% авансирования договоров и невыполнение их вовремя контрагентами. Контрагенты — нерезиденты, в некоторых случаях злоупотребляли», — рассказала Басалаева.
Она подчеркнула, что Минобороны не смогло качественно отобрать контрагентов. Поставщики потребовали 100% авансовых платежей, и некоторые поставляли продукцию своевременно, а некоторые — нет.
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«Если украинская сторона заявляла, что мы не можем ждать полгода, верните нам платеж, то платеж возвращался, но из-за курсовой разницы мы теряли большие суммы, по 250 млн грн только на курсовой разнице. Потому что доллар в апреле и сентябре — это уже другой доллар», — отметила Басалаева.
Кроме того, Госаудитслужба зафиксировала вещное имущество ненадлежащего качества, которое Минобороны отказалось принимать, и оно до сих пор лежит на складах, но вернуть его некому, поскольку все уже полностью уплачено.
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Напомним, в январе этого года широкий резонанс вызвала информация о завышенных ценах, по которым Минобороны покупает товары для армии. В результате Верховная Рада 24 февраля приняла законопроект № 8381, который вносит изменения в процесс закупок и который 21 марта подписал президент Владимир Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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