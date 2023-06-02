"Теряли крупные суммы": Госаудитслужба назвала результаты проверок закупок Минобороны Сегодня 20:42 — Казна и Политика

"Теряли крупные суммы": Госаудитслужба назвала результаты проверок закупок Минобороны

Аудит закупок Министерства обороны был трудным мероприятием и показал множество нарушений.

Об этом в интервью «Главкому» заявила руководитель Госаудитслужбы Алла Басалаева.

Она отметила, что формирование заказов по каталогу в чем-то упрощает процессы закупки продуктов питания военным, но позволяет манипулировать ценами.

«Не буду вдаваться в детали из-за того, что акт секретный… Скажу лишь, что фиксировали бешеную дебиторскую задолженность — 100% авансирования договоров и невыполнение их вовремя контрагентами. Контрагенты — нерезиденты, в некоторых случаях злоупотребляли», — рассказала Басалаева.

Она подчеркнула, что Минобороны не смогло качественно отобрать контрагентов. Поставщики потребовали 100% авансовых платежей, и некоторые поставляли продукцию своевременно, а некоторые — нет.

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«Если украинская сторона заявляла, что мы не можем ждать полгода, верните нам платеж, то платеж возвращался, но из-за курсовой разницы мы теряли большие суммы, по 250 млн грн только на курсовой разнице. Потому что доллар в апреле и сентябре — это уже другой доллар», — отметила Басалаева.

Кроме того, Госаудитслужба зафиксировала вещное имущество ненадлежащего качества, которое Минобороны отказалось принимать, и оно до сих пор лежит на складах, но вернуть его некому, поскольку все уже полностью уплачено.

Напомним, в январе этого года широкий резонанс вызвала информация о завышенных ценах, по которым Минобороны покупает товары для армии. В результате Верховная Рада 24 февраля приняла законопроект № 8381, который вносит изменения в процесс закупок и который 21 марта подписал президент Владимир Зеленский.

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УБР По материалам:

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