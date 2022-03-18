Рада отменила штрафные санкции за просрочку по потребительским кредитам — Finance.ua

Рада отменила штрафные санкции за просрочку по потребительским кредитам

Верховная Рада на время военного положения отменила штрафные санкции за несвоевременные выплаты по потребительским кредитам.

Это предусмотрено принятым парламентом законопроектом № 7137-д, поддержанным 340 депутатами.

Что подразумевает документ? Согласно проекту закона, в период действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после дня его завершения или отмены, в случае несвоевременной уплаты очередного платежа по кредиту, потребитель освобождается от ответственности перед кредитодателем за такую просрочку.

Отмечается, что в случае просрочки во время военного положения потребитель не платит пеню и другие штрафные санкции, предусмотренные договором.

Также запрещается увеличение процентной ставки за пользование кредитом по причинам, иным, чем предусмотренные частью четвертой статьи 1056-1 Гражданского кодекса (применение переменной процентной ставки), в случае невыполнения обязательств по договору о потребительском кредите в период, указанный в настоящем пункте.

Также парламентарии определили, что неустойка (штраф, пеня) и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные включительно с 24.02.2022 года за просрочку выполнения (невыполнение, частичное выполнение) по такому договору, подлежат списанию кредитодателем.

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