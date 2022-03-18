Бизнесу на время войны будут выдавать кредиты под 0% — Зеленский — Finance.ua
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Бизнесу на время войны будут выдавать кредиты под 0% — Зеленский

Сегодня 11:01Кредит&Депозит
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Бизнесу на время войны будут выдавать кредиты под 0% — ЗеленскийБизнесу на время войны будут выдавать кредиты под 0% — Зеленский
На время действия военного положения бизнес сможет получить кредит под 0% годовых в объеме до 60 млн грн, а количество разрешений для предпринимателей сократят с 600 до 20 документов.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем новом обращении.
«Наше правительство уже подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей на базе программы „5-7-9%“. Создаем новую возможность — любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения и одного месяца после войны», — заявил Зеленский.
После этого будет действовать минимальная ставка в 5%.
Максимальная сумма, которую предприниматели смогут взять в кредит, составляет 60 млн грн — «чтобы был шире круг тех бизнесов, которые смогут пользоваться программой».
Президент также анонсировал масштабное сокращение регуляций: с более чем 600 разрешений и лицензий, требовавшихся для работы бизнеса, количество сократят до около 20 документов, которые невозможно отменить. К примеру, отметил Зеленский, разрешение на обращение с радиоактивными отходами.
«Для большинства будет работать декларативный принцип — объявил о начале деятельности и свободно работаешь», — объяснил он.

Справка Finance.ua:

  • налоговая реформа включает в себя: отмену НДС и налога на прибыль — вместо них вводится ставка 2% от оборота и упрощенный учет; для 1 и 2 группы ФЛП вводится добровольная оплата ЕН.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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