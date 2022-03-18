«Наше правительство уже подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей на базе программы „5-7-9%“. Создаем новую возможность — любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения и одного месяца после войны», — заявил Зеленский.
После этого будет действовать минимальная ставка в 5%.
Максимальная сумма, которую предприниматели смогут взять в кредит, составляет 60 млн грн — «чтобы был шире круг тех бизнесов, которые смогут пользоваться программой».
Президент также анонсировал масштабное сокращение регуляций: с более чем 600 разрешений и лицензий, требовавшихся для работы бизнеса, количество сократят до около 20 документов, которые невозможно отменить. К примеру, отметил Зеленский, разрешение на обращение с радиоактивными отходами.
«Для большинства будет работать декларативный принцип — объявил о начале деятельности и свободно работаешь», — объяснил он.