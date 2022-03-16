Бизнес рассказал, сокращает ли зарплаты своим работникам (опрос) — Finance.ua
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Бизнес рассказал, сокращает ли зарплаты своим работникам (опрос)

Сегодня 08:01Личные финансы
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Европейская Бизнес Ассоциация провела опрос среди малого и среднего бизнеса по поводу финансов предпринимателей — имеют ли они средства на случай прекращения деятельности и выплачивают ли заработную плату сотрудникам.

Результаты опроса

Выяснилось, что финансовые резервы четверти представителей малого бизнеса уже исчерпаны. А о полном отсутствии резервных финансовых средств рассказали 24% опрошенных представителей МСБ — участников проекта Unlimit Ukraine.
На сколько хватит резервов, если компания не возобновит работу:
  • треть респондентов, а именно 32% сообщают, что период финансовой устойчивости их бизнеса составит несколько месяцев;
  • еще 22% могут рассчитывать на один месяц;
  • на полугодовой запас крепости рассчитывает 9% респондентов;
  • год и больше смогут продержаться только 5% опрошенных представителей МСБ, если не удастся возобновить деятельность.
Платят ли зарплаты работникам? Несмотря на ограниченные ресурсы, владельцы компаний стараются всячески поддерживать своих сотрудников:
  • почти треть, а именно 27% продолжают выплачивать заработную плату в полном объеме;
  • еще 8% выплачивают дополнительные средства или зарплату заранее;
  • к тому же, 29% опрошенных предпринимателей приняли дополнительные меры поддержки своих работников, среди которых материальная и психологическая помощь, помощь с эвакуацией и обеспечением жильем.
Часто владельцы бизнеса помогают сотрудникам из собственных средств.
Однако 21% сообщают об отсутствии возможности выплачивать заработную плату, остальные 19% были вынуждены сократить выплаты , 17% отправить персонал в неоплачиваемые отпуска, а 8% — увольнять людей.
Поддержкой планируют воспользоваться 51% опрошенных нами представителей МСБ, еще 19% либо не планируют этого делать, либо находятся в регионе, на который не распространяется эта выплата.
Работает ли бизнес? Сейчас 42% малых предпринимателей не работают вообще, еще 31% приостановили, но хотят возобновлять свою деятельность.
В полном объеме продолжают работу только 13% представителей МСБ, что соответствует тенденции в бизнес-среде в целом (среди компаний-членов ЕВА полноценно работают сейчас 17%).
Еще 14% представителей МСБ пришлось ограничить географию деятельности, а 3% — закрыть часть торговых точек или отделений. При этом 13% перешли на работу онлайн.
И только 4% представителей МСБ планируют закрывать свой бизнес.
Помощь армии. Малый бизнес также активно приобщается к помощи армии и терробороне. Подавляющее большинство опрошенных, а именно 67% помогают финансово, 26% оказывают услуги, 24% поставляют продукцию, 10% — медикаменты, 9% — средства защиты/обороны. Еще 18% компаний поддерживают своих сотрудников, защищающих страну.
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По материалам: Finance.UA
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