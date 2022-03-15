В Украине 15% предпринимателей не видят возможности возобновить бизнес в 2022 году (опрос) — Finance.ua

В Украине 15% предпринимателей не видят возможности возобновить бизнес в 2022 году (опрос)

Сегодня 14:02 — Фондовый рынок

В Украине 15% предпринимателей не видят возможности возобновить бизнес в 2022 году (опрос)

В Украине 15% предпринимателей не видят возможности возобновить бизнеса в 2022 году. А остальные 15% хотят сохранить и даже увеличить объем продаж.

Об этом говорится в исследовании украинского бизнеса во время военных действий, которое провели Advanter Group и Лига деловых клубов Украины 11–13 марта.

Основные результаты опроса:

бизнес в Украине остановили и не планируют восстанавливать в ближайшее время 15,1% предпринимателей; 24,9% планируют сохранить до 20% бизнеса от уровня 2021 года; 32,2% компаний планируют выйти на уровень 20–50% от показателей 2021 года; 12,2% — удержаться на уровне 50–80% от 2021-го;

в то же время 5,3% компаний надеются сохранить бизнес-показатели на уровне 2021 года; 5,7% компаний планируют увеличить производство на 20–50% по сравнению с 2021 годом; 4,5% украинских предпринимателей планируют существенный рост в 2022 году;

среди приоритетных потребностей бизнеса на данный момент 62% опрошенных назвали налоговые каникулы, 55% — доступ к удешевленным финансам. 22% предпринимателей нуждаются в консультационной помощи, 17% — в помощи в организации экспорта; 20% — в помощи в релокации бизнеса.

Согласно результатам исследования, прямые текущие потери малого и среднего бизнеса в Украине за первые две недели войны составили $30-60 млрд.

Потери ВВП из-за релокации бизнесов в Украине оцениваются в 9%:

79% малых и средних предприятий в Украине полностью или частично прекратили работу;

полностью остановлены 54%;

почти остановлены 25%;

снизили объемы работ 5%;

работают частично 14%;

практически не сменили деятельность 2% компаний.

Релокация бизнеса проведена у 2% компаний, находятся в процессе — 7%, частично проведена — 12%, не успели провести 31%; не видят смысла в релокации 48% компаний. При этом 8% предприятий (от всех опрошенных) производят релокацию полностью или преимущественно за границу.

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