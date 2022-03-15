Зеленський оголосив деталі податкової реформи (доповнено) — Finance.ua
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Зеленський оголосив деталі податкової реформи (доповнено)

Вчора 10:30Особисті фінанси
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Зеленський оголосив деталі податкової реформи (доповнено)Зеленський оголосив деталі податкової реформи (доповнено)
Президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні анонсував податкову реформу. Глава держави заявив, що скасовуються всі перевірки бізнесу і вводиться спрощений облік.
«Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів, щоб всі працювали нормально, щоб міста оживали, щоб усюди, де немає бойових дій, тривало життя», — сказав Зеленський.
За його словами, першочергово ці заходи спрямовані на те, щоб підтримати економічний сектор на тих територіях, де може працювати бізнес і торгівля.
Глава держави уточнив, що податкова реформа включає в себе:
  • скасування ПДВ і податку на прибуток — замість них вводиться ставка 2% від обороту і спрощений облік;
  • для 1 і 2 групи ФОПів вводиться добровільна оплата ЄП.
«Тобто, якщо можете — платіть. Якщо ні — ні», — уточнив Зеленський і додав, що це тільки перший етап податкової реформи в Україні.
Пізніше 15 березня Верховна Рада схвалила законопроект № 7137-д, який допоможе підтримати бізнес та населення в умовах війни.
Цим документом скасовується оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців. Тепер вони платитимуть лише 2% від обороту.
Всі підприємства з річним оборотом до 10 мільярдів гривень будуть сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% і будуть звільнені від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів. Діють такі правила лише під час військового та надзвичайного стану.

Довідка Finance.ua:

  • Зеленський анонсував появу нової податкової моделі в Україні 14 березня;
  • Уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно прийматимуть переселенців;
  • Кабінет Міністрів дозволив на час воєнного стану виплачувати зарплату та платити податки з арештованих рахунків;
  • наслідки війни росії проти України будуть колосальними. Бойові дії уже привели до величезних бюджетних витрат та різкого падіння доходів.
За матеріалами: РБК-Україна
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