На 10 областей, де йдуть бойові дії, припадає половина ВВП України - Марченко про наслідки війни — Finance.ua
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На 10 областей, де йдуть бойові дії, припадає половина ВВП України - Марченко про наслідки війни

Вчора 15:02Фондовий ринок
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Наслідки війни росії проти України будуть колосальними. Бойові дії уже привели до величезних бюджетних витрат та різкого падіння доходів.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв’ю Forbes Україна.
«Негативні наслідки війни будуть колосальними. На 10 областей, де йдуть бойові дії, припадає половина ВВП. Найважливіша ділянка — Харків, Київ та Маріуполь, які вносили дуже суттєвий внесок у ВВП. Багато логістичних ланцюжків повністю розірвані, багато підприємств знищено фізично, деякі не можуть працювати в режимі війни, багато працівників просто виїхали. Міністерство економіки вважало, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП. За іншою оцінкою, йдеться про $500 млрд. Точно можна буде порахувати лише після війни», — заявив він.
Марченко додав, що надходження від Державної митної служби становлять «від сили 15% надходжень мирного часу».
«Незважаючи на те, що Одеса не окупована, одеська митниця не функціонує, а вона приносила до 20% надходжень. Київська митниця теж зупинилася, функціонує лише західний напрямок. Традиційні вантажі не їдуть, до того ж Кабмін ухвалив рішення щодо гуманітарки та продовольства, що теж веде до зниження доходів бюджету», — повідомив міністр.
Він відзначив, що у перші дні війни Національний банк перерахував до бюджету частину доходів за минулий рік, держбанки заплатили дивіденди, багато підприємств заплатили податки наперед, що дало можливість відшкодовувати ПДВ, здійснювати соціальні виплати та обслуговувати борг.
За матеріалами: НВ
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