Зеленський анонсував появу нової податкової моделі в Україні — Finance.ua

Зеленський анонсував появу нової податкової моделі в Україні

Вчора 15:00 — Казна та Політика

На час війни в Україні та для повоєнного розвитку країні потрібна нова податкова модель.

Про це під час відеозвернення заявив Президент Володимир Зеленський.

«Слід оновити і фінансові правила. Щоб люди відчували, що можна виявляти пружність. Відчували, що всі гроші та цінності будуть збережені. І що можна не боятися втратити будь-що, бо держава Україна гарантує кожному безпеку активам та накопиченням. Кабінет міністрів уже працює над тим, як оформити це нормативно. День-два — будуть деталі», — розповів глава держави.

Зеленський також закликав український бізнес повертатися до роботи у містах, де є безпечні умови.

«Аптека, торгівля, будь-який бізнес, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила. Щоб уже розпочиналося відновлення України. І це залежить від кожного з нас, від кожного, хто може працювати. Економічне придушення України — це одне із завдань війни проти нас сьогодні», — зазначив він.

Крім того, під час відеозвернення Зеленський пообіцяв розповісти про результати переговорів української та російської делегації.

«Російські війська продовжують знищувати нашу інфраструктуру, продовжують бити по наших містах. Київщина, Чернігівська область, Сумщина, Харків, Південь, Донбас. Але знайте — ми все відбудуємо. Ми всі відновимо. Кожна вулиця кожного міста. Кожен будинок, кожна квартира кожного українця. Після війни, я впевнений, ми можемо зробити це швидко. Ми направимо на це всі наші сили, всю допомогу світу. Ми вже формуємо фонди, щоби Україна жила», — звернувся до українців Президент.

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