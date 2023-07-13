Рада одобрила законопроект о корпоративном управлении в «Операторе ГТС» — Finance.ua

Рада одобрила законопроект о корпоративном управлении в «Операторе ГТС»
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9311−1д по оптимизации структуры «Оператора газотранспортной системы Украины». «За» проголосовали 268 депутатов.
Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.
Что предполагает документ:
- запуск корпоративной реструктуризации ООО «Оператора ГТС Украины» в соответствии с согласованной целевой моделью;
- передачу корпоративных прав ООО «Оператор ГТС Украины» от АО «Магистральные газопроводы Украины» в Министерство энергетики, а также принять новый устав «Оператора ГТС Украины», редакция которого должна быть разработана и согласована с Секретариатом Энергетического Сообщества.
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Это доработанный законопроект Максима Хлапука, согласованный с Energy Community и МВФ.
Напомним, МВФ добавил в программу EFF с Украиной структурный маяк об активизации реформы корпоративного управления в «Операторе газотранспортной системы» путем отбора и назначения наблюдательного совета.
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